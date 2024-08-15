Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают результативно уничтожать личный состав и технику оккупантов.

По данным Генштаба, в течение суток российские оккупанты потеряли 1220 военных. А общие потери личного состава РФ в войне против Украины составляют ориентировочно 595 620 человек. Также, украинские защитники продолжают активно уничтожать вражескую технику, в частности:

танков - 8484 (+8);

боевых бронированных машин - 16426 (+24);

артиллерийских систем - 16868 (+47);

РСЗВ - 1154 (+3);

средства ПВО - 922 (+1);

самолетов - 367 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13598 (+50);

крылатые ракеты - 2428 (+2).

Также враг продолжает активно терять автомобильную технику и автоцистерн - 22 775 (+65).

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Кроме того, по данным командующего Воздушными Силами Николая Олещука, в ночь на 15 августа оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ. Также они применили 29 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Олещук добавил, что в результате работы украинских мобильных огневых групп, авиации, зенитно-ракетных подразделений и средств РЭБ сбиты все 29 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков из Института изучения войны, российские войска имеют незначительные продвижения на севере Харьковской области, а также возле Покровска.

В то же время аналитики отмечают, что накануне Силы обороны продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов, из-за чего россияне вынуждены возводить новые укрепления в области.

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