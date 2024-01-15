Защитники Украины "реабилитируют" российские беспилотники, отметил офицер.

Украинские воины в Харьковской области в этом году удачно приземлили немало вражеских дронов-убийц, их не уничтожают, а перенастраивают.

Руководитель пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон" - подполковник Иван Шевцов, рассказал в эфире канала "Эспрессо", что "эффект бумеранга сработает, и противник получит свои дроны обратно, но уже со взрывчаткой".

"В течение этого года на Харьковщине бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон" удачно приземлили около 20 FPV-дронов врага. Эти дроны не уничтожены, а проходят определенную реабилитацию, перенастраиваются, перепрограммируются и в будущем будут использованы в обратном направлении...", - поделился офицер.

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Собеседник отметил, что захватчики не уменьшили количество беспилотников-камикадзе, которые применяют против наших защитников. Шевцов добавил, что ежедневно враг, независимо от погодных условий, применяет 10-20 "птичек-убийц".

В центре внимания FPV-дроны - сегодня это стоит знать

Министр цифровой трансформации - вице-премьер Михаил Федоров, отмечал, что такие беспилотники в войне украинцев против россиян стали геймченджерами. Кроме того, чиновник призвал граждан нашего государства онлайн научиться собирать такие дроны дома. Это стало возможно благодаря инициативе под названием "Народный дрон".

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal, дроны являются смертоносным роем, который будет царить в мире войны. Журналисты считают, что уже в ближайшем будущем беспилотниками будет управлять искусственный интеллект.

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