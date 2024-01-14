Это оружие, несмотря на свою смертоносность, распространяется по миру, словно вирус. Его применяют исламисты, хуситы и различные группировки наемников.

Современные дроны трансформируют условия войны - их влияния боятся как на Красной площади в Москве, так и в акватории Красного моря, где на этой неделе обострилась ситуация из-за атак хуситов, угрожающих мировому судоходству.

Если раньше это смертоносное оружие скорее рассматривалось, как "помощник" профессиональных войск разных армий: теперь дроны приобрели массовость. Их используют в военных конфликтах исламисты, хуситы, наемники частных армий. Также с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно запускает иранские "Шахеды" для атак гражданских и критических объектов. Киев тоже в этой "игре", он применяет дроны, чтобы остановить вторжение России. The Wall Street Journal рассмотрел, как меняется эпоха под влиянием БПЛА и дронов других модификаций. Газета выделила несколько ключевых моментов.

1. Дроны расширяют поле боя. После разведки это оружие позволяет артиллерии получить более ясную картину и видимость расположения вражеских целей. Дроны дальнего радиуса действия позволяют использовать в атаках гражданские районы, находящиеся далеко от линии фронта. Это снижает риск для операторов дронов. Также это оружие эффективно в разведке логистических путей противника. Оно в целом превращает фронт в сложную головоломку, ведь каждая операция осложняется фактором наличия или отсутствия дронов с обеих сторон.

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2. Дроны делают войну непрерывной. В отличие от солдат, дроны не едят, не спят и не устают, и все чаще они одноразовые. Объединенные одной сетью, дроны могут мгновенно передавать важную информацию друг другу. Их "глаза" заставляют пехоту противника находиться в постоянной готовности на поле боя. Это утомительно, подчеркивает WSJ.

3. Дроны независимы, это преимущество. Современные модели дронов самостоятельно справляются с такими задачами, как картографирование местности или обнаружение вражеских позиций. Это снижает нагрузку на операторов и позволяет им сосредоточиться на задачах более важного порядка. Однако пока под вопросом, является ли это плюсом с точки зрения статистики ложных ударов. Будут ли дроны действовать более точно при меньшей автономности? Это сложно оценить.

4. Низкая цена и доступность. Как уже упоминалось, низкая цена и доступность дронов помогает установить "равенство" на поле боя между большими и малыми армиями. Сейчас большинство боевых дронов - это расходный материал, который быстро распространяется между милитаристскими группировками. И мир такое "увлечение" дронами разделяет, пытаясь дать их больше, постоянно расширяя массовое производство.

5. Дроны влиятельнее ракет. Они стоят меньше, чем боеголовка, однако обеспечивают необходимую разрушительную силу в войнах. Также их стремительное распространение заставляет мир перестроить гонки вооружений в пользу большего производства систем ПВО и других средств, которые способны находить дроны.

Кроме того, маленькие дроны более эффективны, чем большие ракеты. Им легче достичь конкретной цены за счет программирования координат, легче ее ликвидировать. Таким образом, дроны потенциально ограничивают разрушения, необходимые для выполнения задачи.

6. Дроны - смертельный рой, который будет царить миром войны. В ближайшем будущем беспилотники будут действовать в большей координации друг с другом, руководствуясь искусственным интеллектом, заявляет WSJ. Не зря, говоря о дронах, применяют слово "рой". Искусственный интеллект позволяет ставить перед каждым дроном конкретную задачу, по итогу это оружие может действовать как единый рой пчел-солдат. Подобно тому, как в небе отрабатывают эскадрильи истребителей, считает газета.

Украина запустила серийное производство дронов "Кобра"

Под конец 2023 года "армия дронов" сообщила, что запускает массовое производство новых дронов "Кобра". Над проектом оружия работала команда разработчиков из Кривого Рога. Главная особенность дрона заключается в том, что для его контроля требуется меньше людей. Использование "Кобры" позволит операторам дронов меньше рисковать своей жизнью, эффективно выполняя задачи. Себестоимость дрона "Кобра" составляет около 2000 долларов - это дешевле других аналогов.

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