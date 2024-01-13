По словам Михаила Федорова, стоит пройти бесплатное обучение и собирать беспилотники собственноручно.

За время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион дронов FPV за год - это реалистичная цель. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, "лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу". Он рассказал об одной из соответствующих инициатив - проекте "Народный дрон".

"Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома. Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые надо приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", - написал Федоров.

Он отметил, что старт курса происходит каждые две недели, при этом обучение является полностью бесплатным. Участники курса уже передали военным более 100 беспилотников.

"FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту - и будьте вовлеченными в победу", - подытожил министр.

FPV-дроны в войне в Украине - последние новости

На фронте не хватает БПЛА: воины "Холодного Яра" просят о FPV-дронах. Они призвали помочь им со сбором на дроны-камикадзе, которые мощно уничтожают врага и сохраняют жизнь украинских воинов.

Также УНИАН сообщал, действительно ли миллион FPV-дронов существенно поможет ВСУ. По словам бывшего депутата ВР, а ныне военного Игоря Луценко, этого количества недостаточно.

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