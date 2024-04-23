Ситуация в районе поселка сложная.

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, враг зашел в южную часть населенного пункта.

Об этом сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире "Espreso TV". Он подчеркнул, что ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов. Ситуация такова:

"В настоящее время большая часть поселка контролируется Силами обороны. Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизации ситуации на этом направлении".

По словам Волошина, оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, и пытаются закрепиться в южной части Очеретино.

Ситуация возле Очеретино Донецкой области

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что оккупационные войска хотят усилить прорыв на северо-запад от Авдеевки и расширить плацдарм вокруг населенного пункта Очеретино Донецкой области.

По его словам, захватнические силы продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций украинской армии и вошли в поселок Очеретино. Рёпке заявляет, что украинские силы несколько месяцев успешно оборонялись на этом направлении, но сейчас "оставили позиции по неизвестной причине". Он отмечает, что россияне пытаются преувеличить значение и масштабы своего прорыва.

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