Российские оккупационные войска пополнены мобилизованными в первых числах марта.

На Авдеевское направление после восстановления вернулись разгромленные осенью прошлого года российские подразделения и враг снова начал штурмовать большими группами, выезжая техникой прямо на передний край. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик.

По ее словам, в зоне ответственности бригады ситуация стабильно напряженная и враг продолжает круглосуточные штурмы.

"Они постоянно меняют тактику и был момент, когда они шли такими малыми группами, прощупывая наши огневые позиции, как мы будем действовать. Сейчас они начали использовать большие группы и бронетехникой выезжать на передний край. Однако мы ликвидируем их технику, не даем им прорваться и наносим беспрецедентное количество потерь", - акцентировала Блищик.

Пресс-офицер отметила, что россияне свою пехоту не жалеют и нет ощущения, что их стало меньше на Авдеевском направлении. При этом те подразделения врага, которые украинские защитники "покрошили" во время активного наступления противника в октябре-ноябре прошлого года, россияне выводили на восстановление, но сейчас они вернулись.

"Это 15-я бригада, 30-я бригада (армии РФ - УНИАН). И скажу, что они пополнили эти подразделения необученным личным составом. Потому что недавно у нас была ситуация, когда бойцы нашей 47-й бригады разгромили штурмовую группу оккупантов, а у них нашли документы, где было записано, что они были мобилизованы 5 марта 2024 года. То есть, им удалось прожить на нашей украинской земле восемь дней. Сейчас на наше направление зашла вражеская 137-я штурмовая бригада. Человеческий ресурс у россиян мощный. Мы видим, что эти трупы на поле боя они просто переступают и уходят, не делая никаких выводов", - подчеркнула Блищик.

Военная рассказала, что сейчас российские войска начали выезжать бронетехникой непосредственно на передний край.

"До этого они все же использовали свою технику для подвоза личного состава и боекомплекта. А с недавних пор они начали выезжать на передний край БМП-3 и БМД. Однако все эти боевые машины десанта остаются на поле боя или подбитыми, или уничтоженными. Потому что в совместном взаимодействии слаженно работают и наши операторы FPV-дронов, и экипажи "Брэдли", и пехота, и артиллеристы", - рассказала Блищик.

Она добавила, что россияне после того, как подбивают их технику, "пытаются как те крысы разбежаться по норам, чтобы найти себе какое-то укрытие".

"Конечно, весь этот период времени наши бойцы 47-й бригады отрабатывают по ним. А те оккупанты, которым везет выжить, потом вылезают из этих нор и пытаются штурмовать, лезть со всех сторон. Ситуация действительно тяжелая, но работают все наши подразделения и мы делаем все возможное, чтобы удержать оккупантов на этом направлении", - уточнила Блищик.

Война в Украине - последние новости

Вечером воскресенья 17 марта Украина снова оказалась под атакой дронов. В частности, взрывы слышали в Кременчуге Полтавской области и в Хмельницкой области. Около 23:00 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что дроны, которые фиксировали на Кировоградщине, двигались в сторону Полтавской области.

Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Также УНИАН сообщал о подлом ударе россиян баллистикой по Николаеву. оккупанты коварно ударили баллистикой по городу, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно, "Искандер-М".

Впоследствии стало известно, что в больнице умер один пострадавший человек. Всего пострадало шесть человек, из них один - ребенок.

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