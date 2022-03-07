Захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Пентагон наблюдает за боями в Херсоне и Николаеве. В то же время российские войска все еще пытаются окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Однако мощное сопротивление украинцев значительно замедлило наступление россиян.

На севере от Киева РФ сосредоточила массивный конвой, который охватывает около 64 километров дороги. Колонна уже несколько дней остается практически на месте. Однако неизвестно, насколько она удалена от Киева. В конце прошлой недели отмечалось, что конвой стоит примерно 25 километров от центра Киева.

В США отмечают, что как украинцы, так и россияне хранят большую часть своей воздушной боевой мощи, поэтому ни одна из сторон не имеет преимущества в небе.

"Мы считаем, что украинский народ в большей части страны все еще имеет средства коммуникации, доступ к Интернету и СМИ", – добавил чиновник.

В то же время чиновник не подтвердил информацию о высадке десанта вблизи Одессы. США не считают ее неизбежной.

Также чиновник не смог подтвердить сообщения о том, что россияне мобилизуют резервистов.

Ранее сообщалось, что за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: