Российские оккупанты не штурмовали Угледар более месяца.

Возобновление Россией наступательных действий на Угледарском направлении является началом подготовки агрессора к весенне-летней военной кампании, высказался в эфире Радио Свобода полковник СБУ, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Костенко отметил, что атаки на Угледар нацелены на то, чтобы "распылить" силы и средства ВСУ, также Кремль не оставляет цели взятия города под свой контроль.

"Противник не потерял надежду, и в планах у них до сих пор есть захват всего Левобережья, но, в первую очередь, Донецкой и Луганской областей. Поэтому они будут делать все: техника в них есть, люди в них есть, поэтому они будут продолжать. И на других направлениях также, на Запорожском, в том числе, думаю, мы увидим их контратаки", - сказал Костенко.

Видео дня

Россия штурмует Угледар - что известно

Российские оккупанты не штурмовали Угледар более месяца после громкого провала наступательной операции и разгрома 155-й бригады морпехов. Тогда захватчики пытались окружить украинских защитников, однако им это не удалось.

Разгром морпехов под Угледаром ознаменовал серию неудач оккупантов во время весеннего наступления на востоке и вызвал волну возмущения у провоенной российской аудитории.

Все это время оккупанты накапливали под Угледаром ресурсы, в частности, с 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводилось боевое слаживание подразделения "Шторм". Командиры подразделений отозвали подчиненных из лечения и реабилитации.

Последние двое суток Угледар снова оказался в центре сосредоточенного внимания Генштаба ВСУ. В сводке ГШ ВСУ 20 апреля указывалось, что "на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действий в районах Пречистовки и Угледара".

Вас также могут заинтересовать новости: