Противник несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отрекается от своих планов.

"Интенсивность боев растет. Сейчас на Донбассе против их превосходства в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов. Путь к нашей победе трудным. Но мы его пройдем", - отметила Маляр.

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Сегодня стало официально известно о том, что ВСУ оставили Соледар, где русская армия сточила уже не одно подразделение о броню украинских военных.

Вместе с тем ВСУ остаются в Бахмуте пока в городе есть условия его удерживать.

Вечером в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуацию на разных направлениях, говорится в вечерней сводке. Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

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