'Совершенно другая история': Флэш заявил, что россияне больше не управляют 'Шахедами' через Беларусь

По его словам, у каждого российского "Шахеда" есть SIM-карта российского мобильного оператора, и на этих SIM-картах включен роуминг с Беларусью.

Сейчас российские оккупанты не управляют своими "Шахедами" через Беларусь, но передают информацию с них через белорусские мобильные сети. Об этом рассказал внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей (Флэш) Бескрестнов Radio NV.

"Сейчас нельзя сказать, что Россия как-то использует Беларусь. У меня есть такое наблюдение, я уже писал о том, что если мы увидим и проследим за передвижением реактивных и обычных "Шахедов", то они держатся у границы с Беларусью. И я сделал такой вывод: видимо, "Шахеды" имеют связь с коммерческими LTE-сетями (сетями мобильной связи - ред.) Беларуси", - рассказал он.

По его словам, в каждом российском "Шахеде" есть SIM-карта российского мобильного оператора, и у этих SIM-карт есть роуминг с Беларусью.

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"Я считаю, что такое передвижение "Шахедов", которое выглядит странно, объясняется только тем, что они пытаются держаться рядом с границей Беларуси, чтобы иметь связь, LTE-связь с коммерческими сетями Беларуси, чтобы передавать информацию. То есть мы не говорим о точках mesh-управления онлайн "Шахедами", которые были ранее", - пояснил Флэш.

Он утверждает, что это совершенно другая история.

"Это отслеживание, это служебная информация, то есть "Шахед" не управляется онлайн, он передает информацию, свои телеметрические данные: где он видит РЭБ, а где его нет. Это также важно для России, они используют это для того, чтобы прокладывать коридоры. Они анализируют, как у них летают "Шахеды". То есть это служебная информация, но там нет управления", - рассказал советник.

Он добавил, что Беларусь может ограничить этот роуминг, но пока не хочет этого делать.

Роль Беларуси в атаках

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что атака россиян на пункт пропуска "Ягодин" произошла из-за того, что Беларусь вновь включает ретрансляторы, которые помогают вражеским дронам проникнуть вглубь территории Украины.

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