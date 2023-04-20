Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Сегодня украинские военные отбили более 40 атак врага, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. "Отбито более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", - отметили в Генштабе.

Так, на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта", - сказано в сводке.

Кроме того, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, а на Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. "На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действий в районах Пречистовки и Угледара. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", - уточнили в Генштабе.

В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях сейчас оперативная обстановка - без существенных изменений. "Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки "вагнеровцы", вероятно, захватили район к северу от улицы Веселая, включая территорию бахмутской больницы №2. По оценкам Института изучения войны, город уже оккупирован на около 87,9%.

Российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, однако наступательные действия у самой Авдеевки были безуспешными. Также провалились наступления россиян у Угледара.

В то же время на юг Украины Россия отправила новую группу войск - Днепровскую группу войск (ДГВ), считает британская разведка: "Существование явно новой ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь".

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