Кроме того, отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежания отправки в район ведения боевых действий.

Для пополнения сил под Угледаром командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство торопится направить усиление. С 13 марта в 37 отдельной мотострелковой бригаде 36 армии Восточного ВО проводится боевое слаживание подразделения "Шторм", - сообщают в Генштабе.

Отмечается, что его готовят к отправке в Украину 24 марта.

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"В бригаде значительная недоукомплектация личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения", - сказано в сводке.

Кроме того, отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежания отправки в район ведения боевых действий.

Война в Украине - бои за Угледар

Еще в феврале украинские войска разгромили 155-ю бригаду российских морпехов под Угледаром, с тех пор военные и аналитики наблюдалось некоторое затухание штурмов на этом направлении.

По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных. Под Угледаром захватчики пытались окружить украинских защитников, однако им это не удалось.

Один из оккупантов из 155-й бригады, взятый в плен ВСУ, рассказал о вербовке на ведение боев российских моряков.

Институт изучения войны утверждал, что у РФ нет ресурсов усилить Угледарское направление из-за больших потерь в живой силе и технике.

Разгром морпехов под Угледаром ознаменовал серию неудач оккупантов во время весеннего наступления на востоке и вызвал волну возмущения у провоенной российской аудитории.

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