Москва и Киев вывели энергетическое противостояние на новый уровень, – Forbes

Последствия взаимных ударов Украины и РФ могут ощутить на себе и граждане третьих стран.

Москва и Киев вывели энергетическое противостояние на новый уровень, последствия которого могут ощутить на себе не только мирные жители обеих стран, но и пассажиры международных авиарейсов. Об этом пишет Forbes.

Как отмечает автор публикации, с недавнего времени Россия перешла к непрерывным атакам на украинские города и инфраструктуру. Речь идет об ударах ракетами и беспилотниками днем и ночью. При этом российские войска все чаще используют реактивные дроны, которые значительно быстрее предыдущих моделей.

Среди прочего целью российских ударов стали украинские автозаправочные станции. Автор связывает это со стремлением Кремля нанести удар по повседневной жизни украинского населения, посеять страх и деморализовать людей.

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В то же время Украина активизирует атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Как пишет Forbes, последствия этой кампании уже заставили Москву почти полностью запретить экспорт нефтепродуктов и начать импортировать бензин. В ряде российских регионов, а также в оккупированном Крыму, возникли проблемы с поставками топлива.

Особенно важным эпизодом автор называет атаку 9 сентября. Тогда украинские беспилотники преодолели около 3000 км российского воздушного пространства и достигли Ямало-Ненецкого региона в Западной Сибири – ключевого района добычи и переработки газа в России.

Непосредственные повреждения Новоуренгойского и Пуровского заводов, по оценкам, не были критическими. Однако сам факт атаки имеет гораздо более широкое значение.

"Огромные размеры российской территории больше не являются защитой даже для её самых отдалённых районов добычи и переработки нефти и газа", – пишет журналист.

Автор обращает внимание на то, что ранее украинские удары в основном охватывали западную часть России, где расположена значительная часть нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ, трубопроводов и другой энергетической инфраструктуры. Теперь под угрозой оказались и арктические газовые объекты. Среди них – масштабные проекты по сжиженному газу на Ямале, которые обеспечивают более 60% российского экспорта сжиженного природного газа.

На этом фоне особое значение приобретает предупреждение президента Украины Владимира Зеленского относительно полётов над Россией. В обращении 1 сентября он заявил: "Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует воздушное пространство России, каждого страховщика, всех, кто до сих пор пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится абсолютно опасным".

Автор напоминает, что после начала полномасштабной войны западные авиакомпании прекратили полеты через российское воздушное пространство. Однако перевозчики из Азии, Ближнего Востока и некоторых других регионов продолжили пользоваться этими маршрутами. По мнению автора, дальний удар по объекту в Сибири продемонстрировал, насколько далеко могут проникать украинские беспилотники, и что российское небо становится опасным не только вблизи украинской границы.

В конечном итоге автор видит в новой дальности украинских ударов ещё одно возможное последствие – угрозу российской энергосистеме. До сих пор Киев в основном сосредотачивался на объектах, связанных с доходами России от экспорта энергоносителей, в то время как российские войска систематически атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. Теперь, предполагает журналист, ситуация может измениться.

"Обычные россияне вскоре могут начать разделять страдания своих украинских коллег", – резюмирует автор публикации.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина заявила о готовности к энергетическому перемирию и ожидает конкретных предложений от России. По словам спикера МИД Георгия Тихого, Киев настаивает на условиях, гарантирующих неприкосновенность украинских энергетических объектов, и готов к переговорам на нейтральной площадке с участием лидеров.

Между тем украинские атаки в этом месяце вынудили нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" в Сызране и Саратове остановить работу из-за серьезных повреждений оборудования. Это может усугубить дефицит топлива в России, которая уже ограничила экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

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