Ракета до Киева не долетела.

Сегодня, 11 ноября, около 8:00 российские оккупанты запустили в бой Киева баллистическую воздушную цель. По предварительным данным, это была ракета типа "Искандер".

"После длительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву! После ночного нападения дронов, сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар", - сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

Отмечается, что ракета до украинской столицы не долетела. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее еще на подлете. По предварительной информации - разрушений и пострадавших нет.

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Однако позже в МВД Украины добавили, что есть повреждения домов. Полицейские осматривают места происшествия и фиксируют последствия вражеского обстрела.

Утренняя атака на Киев

Как сообщал УНИАН, сегодня утром киевляне слышали два взрыва.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работала вблизи столицы - на левом берегу по баллистической цели.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после звука взрывов, ведь с момента запуска этих ракет до достижения ими целей проходят считанные минуты.

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