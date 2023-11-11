Сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после звука взрывов.

По предварительной информации, утром Россия атаковала Киевскую область ракетой, которая двигалась баллистической траекторией.

Украинская противовоздушная оборона отразила атаку, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. "Предварительная информация - это была баллистика. В Киеве прогремели взрывы... Пока нет информации о каких - то обломках или повреждениях", - рассказал он.

По словам представителя ВС, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после звука взрывов, поскольку с момента запуска этих ракет до достижения ими целей проходят считанные минуты.

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"Силы ПВО Киева отработали по баллистике. Мы понимаем, что по баллистике могут работать только определенные типы зенитно-ракетных комплексов", - добавил Игнат.

Он также напомнил, что ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" с трех разных направлений, запустив 31 беспилотник, а также несколько видов ракет.

Взрывы в Киеве сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 11 ноября, около 8:00, жители столицы слышали два взрыва.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работала вблизи столицы - на левом берегу, отработав по баллистике. По его словам, в Киеве вызовов спасателей не было. Никто не пострадал.

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