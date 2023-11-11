Враг использовал ударные БПЛА и несколько ракет разных видов

В ночь на 11 ноября оккупанты устроили комбинированная воздушная атака по территории Украины. Воздушная тревога продолжалась с 19:00 10 ноября и до 3: 00 сегодняшнего дня.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате противовоздушного боя было уничтожено 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В целом Россия атаковала Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов:

Видео дня

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" из трех направлений - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ВОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 - из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 - из Белгородской народной республики.

По данным пресс-службы, большинство ударных БпЛА противник направил по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Война в Украине - новости с фронта

В течение минувших суток украинским защитникам и защитницам удалось отбить более 80 российских атак на нескольких направлениях. "Горячее всего" было на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях. По данным ISW, в районе Авдеевки ВСУ контратаковали на северо-восток от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.

Согласно свежим данным Генштаба, Россия потеряла в войне против Украины около 310 тыс. 650 своих военных.

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