Тревога в Киеве продолжается, и стоит находиться в укрытиях, подчеркнул мэр.

Взрывы в Киеве 11 ноября 2023 года утром слышали на левом берегу.

По предварительным сведениям, противовоздушная оборона сработала по баллистике, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Глава города подчеркнул, что отбоя тревоги нет, поэтому нужно находиться в укрытиях.

"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике...", - поделился мэр.

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Позже Кличко уточнил, что противовоздушная оборона работали вблизи города, на левом берегу. "В столице вызовов спасателей пока не было. Несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили. Люди звонили, услышав сильные взрывы", - отметил он.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 8:39 предупредили, что в областях, в которых объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:45

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 08:02. Отбой тревоги в столице был в 9:12.

Важные новости Киевской области - сегодня это стоит знать

Россияне уже не раз атаковали Киев и область ракетами и дронами, в результате вражеских ударов есть много жертв, разрушений и пострадавших.

Поздно вечером 10 ноября противники запустили беспилотники, и их зафиксировали в Киевской области. По сведениям Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 ноября враги совершили комбинированную атаку по части территории нашего государства.

Сообщалось, что оккупанты запустили более 30 дронов и несколько ракет разных типов. Ликвидированы 19 беспилотников, и силы ПВО работали, в частности, в Киевской области.

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