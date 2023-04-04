Взрывными волнами и обломками снарядов повреждено административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

Во вторник, 4 марта 2023 года, российские войска в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов погибли шесть человек, еще семеро – были ранены.

Как сообщает Офис генпрокурора, начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 4 апреля российские военные обстреляли ракетами, артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град" населенные пункты севера области.

Видео дня

"В эпицентре ударов Вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, которые проживали в с. Ласточкино Покровского района", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время обстрелов Бахмута, Горняка и Очеретино ранения различной степени тяжести получили семеро мирных жителей. Взрывными волнами и обломками снарядов повреждено административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

Обстрелы украинских городов

4 апреля россияне ударили по Курахово в Донецкой области. Разрушениям подверглись пять зданий, в том числе отдел полиции и больница.

В течение суток, 31 апреля, оккупанты 61 раз атаковали Херсонщину. В результате вражеских обстрелов погиб человек. Всего по области выпустили более 200 снарядов.

Также 3 марта под вражеским огнем была Авдеевка. Оккупанты попали в автобус, где находились люди. Из-за атаки погибла женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: