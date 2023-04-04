Враг атаковал город из реактивных систем залпового огня "Ураган".

В ночь на вторник, 4 апреля 2023 года, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по городу Курахово Донецкой области. Враг бил по объектам критической и социальной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, в результате атаки, в частности, повреждено здание полиции. Всего разрушениям подверглись пять зданий.

"Удар произошел в 1:10. Враг атаковал Курахово из реактивных систем залпового огня "Ураган". Разрушениям подверглись пять зданий: больница, отдел полиции, торговый комплекс, почта и предприятие связи. Также повреждены три гражданских автомобиля", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о пострадавших в результате российского обстрела не поступала.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Российские оккупационные войска ежедневно наносят удары по украинским населенным пунктам. Так, за сутки, 3 апреля, россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области. Два человека погибли от российских обстрелов в Торецке, по одному – в Авдеевке и Торском.

По Херсонщине в течение суток враг выпустил 220 снарядов. В результате обстрела погиб человек.

3 апреля российские оккупанты нанесли удар по Бериславу Херсонской области. Враг выпустил по городу четыре авиабомбы. Били по территории промышленного предприятия.

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