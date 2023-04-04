По общинам области враг выпустил более 220 снарядов.

Российские оккупанты за сутки совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив по мирному населению региона 224 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. По его информации, город Херсон враг обстрелял 4 раза. 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

Прокудин сообщил, что в результате обстрелов в области есть жертвы среди гражданского населения - один человек погиб.

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В то же время Херсонский городской совет сообщает, что в течение суток враг обстрелял городскую территориальную общину 17 раз, использовав 49 снарядов.

"Был атакован Херсон (мкрн Остров), Антоновка, Приднепровское, Зеленовка, Инженерное. Кроме того, обстреляна островная и береговая часть Херсонской МТГ (дачные участки). К счастью, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

Обстрелы Херсонщины: последние новости

31 марта российские военные обстреляли лодку, на которой группа людей пыталась добраться до Херсона с оккупации. Два человека были ранены.

3 апреля враг обстрелял Херсонскую область из минометов. В результате атаки погибли 47-летний мужчина из Херсона и 75-летняя женщина из села Ивановка.

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