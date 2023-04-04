Российские оккупанты за сутки совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив по мирному населению региона 224 снаряда.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. По его информации, город Херсон враг обстрелял 4 раза. 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.
Прокудин сообщил, что в результате обстрелов в области есть жертвы среди гражданского населения - один человек погиб.
В то же время Херсонский городской совет сообщает, что в течение суток враг обстрелял городскую территориальную общину 17 раз, использовав 49 снарядов.
"Был атакован Херсон (мкрн Остров), Антоновка, Приднепровское, Зеленовка, Инженерное. Кроме того, обстреляна островная и береговая часть Херсонской МТГ (дачные участки). К счастью, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.
Обстрелы Херсонщины: последние новости
31 марта российские военные обстреляли лодку, на которой группа людей пыталась добраться до Херсона с оккупации. Два человека были ранены.
3 апреля враг обстрелял Херсонскую область из минометов. В результате атаки погибли 47-летний мужчина из Херсона и 75-летняя женщина из села Ивановка.