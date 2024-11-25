Украинские бойцы заявляют, что не уверены в том, что смогут долго удерживать эту территорию.

Россия пытается вернуть Курскую область до инаугурации Дональда Трампа. чтобы отобрать у Киева ценный козырь в мирных переговорах. Как рассказали изданию The Wall Street Journal украинские бойцы, россияне атакуют их позиции с такой интенсивностью, что иногда идут в наступление прямо по телам павших товарищей.

"Они атакуют постоянно - утром, днем, ночью", - говорит Гений, командир батальона 47-й механизированной бригады Украины.

Он рассказал, что около шести недель назад, россияне начали контрнаступление, привлекая целые колонны бронетехники. По словам Гения, потеряв большое количество бронетехники, россияне отказались от этой стратегии и начали отправлять людей пешком небольшими группами.

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"Справиться с тремя людьми не так уж сложно, но когда они идут один за другим, некоторые из них успевают продвинуться вперед", - сказал он. "Иногда это всего несколько метров, но в течение нескольких недель это становится значительным прогрессом".

В Курске воюют лучшие силы Украины

Как пишет WSJ, в отличие от восточного фронта, где украинские войска уже несколько месяцев жалуются на нехватку боеприпасов и, особенно, людей, бригады, сражающиеся в Курске, в основном хорошо оснащены.

По словам Гения, его подразделение, используя боевые машины "Брэдли" американского производства, смогло проводить регулярные ротации войск в окопах, что из-за постоянной угрозы беспилотников стало практически невозможным для подразделений, не оснащенных самым современным оборудованием.

Россия не считается с потерями

По словам Гения, в его районе у русских примерно в три раза больше людей, чем у украинцев, и в шесть раз больше взрывных беспилотников, используемых для атаки техники и пехоты.

А один из украинских солдат, воюющий под Суджей, отметил, что соотношение украинцев к российским силам в этом районе больше, чем 10 к 1, и большинство солдат его батальона ранены и не могут сражаться:

"Их (россиян) трудно сосчитать - поле, по которому они атакуют, усеяно телами. Они буквально наступают на тела своих товарищей, когда идут в атаку".

Кроме того, Россия наносит удары по линиям снабжения и хранилищам планирующими бомбами, которые украинские войска не в состоянии сбить. Затруднена и базовая связь, поскольку спутниковая интернет-система Starlink не работает на российской территории.

Вячеслав Хоменко, командир взвода 21-й механизированной бригады украинских войск, сравнил бои в Курской области с сражениями в Бахмуте, отметив при этом, что на третьем году войны мотивировать солдат стало трудно. Девяносто процентов солдат в его взводе - новобранцы, у которых мало опыта и желания воевать:

"Люди устали. По крайней мере раз в месяц мне приходится напоминать им, что они воюют, чтобы их внукам не пришлось этого делать". В первый год войны я бы даже не подумал произнести такую речь".

Украине будет сложно удержать Курскую область

Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены, считает, что русские, похоже, пытаются измотать украинцев перед еще более масштабным наступлением с целью отвоевать Курскую область.

"Украинская стратегия заключается в том, чтобы удержать Курскую область в качестве разменной монеты и добиться благоприятного соотношения потерь по отношению к россиянам", - сказал он. По его мнению, Украине будет трудно удержать Курскую область, но "россиянам тоже придется нелегко".

При этом украинские солдаты, сражающиеся в Курске, говорят, что пока неясно, стоила ли операция того. Некоторые из них возмущаются потерянными территориями на востоке страны. Другие говорят, что если им удастся продержаться в Курске до наступления зимы, то до весны их будет трудно вытеснить.

Командир батальона из 47-й бригады Гений сказал, что не уверен, как долго они смогут удерживать Курск.

"Я думаю, что в конце концов они нас оттеснят. У них есть цель достичь границы любой ценой, так что они это сделают", - сказал он.

Курская область - новости

Как писал УНИАН, удержание территорий в Курской области имеет огромное значение для Украины, даже больше, чем защита позиций на востоке.

20 ноября ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области. По мнению аналитиков, целью стал бункер, где могли находиться российские и северокорейские генералы.

Недавно в СМИ появилась информация, что Курская операция ВСУ сорвала России планы наступления на Запорожье.

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