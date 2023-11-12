Основной формой возмещения может стать финансовая компенсация.

Российская Федерация не подпишет в ближайшие годы соглашение о капитуляции и Украина не будет получать от него репарации.

"У нас не будет соглашения капитуляции России в ближайшие годы. Она может быть когда-нибудь, но не в ближайшие годы. Поэтому забудьте о любых оформленных таким образом репарациях", — заявил в эфире Radio NV председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

По его мнению, Киев может достичь сатисфакции через Международный суд, что является одной из форм репараций.

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"Основной формой компенсации ущерба, этих государственных убытков, которые считают сотнями миллиардов, будет как раз финансовая компенсация. Куда идет эта компенсация? Когда у вас нет оформленного межгосударственного соглашения или нет решения ООН, тогда получается, что это решение каждой отдельной страны. И тут возникает вопрос. С одной стороны, я уверен, это будет, здесь зашиты интересы наших партнеров. Я ценю эту помощь и очень хорошо, что совпали их интересы с нашими. Они зайдут с проектами восстановления, с этими средствами в Украину вместе со своим контролем. Так будет", - прогнозирует дипломат.

В то же время он отмечает, что "наша зависимость от внешних партнеров огромна", а интересы разные.

"Я видел план восстановления, наши партнеры хотят развивать нам металлургию и химическую промышленность... Эти деньги придут. Их будет, я думаю, несколько сотен миллиардов долларов точно. Думаю, не менее $500 миллиардов. Но если кто-то думает, что это огромные деньги, это не так. Эти деньги могут направлены быть очень конкретно, приоритетно в развитие, где можно будет уже иметь эту базу развития, дальше наращивать развитие страны. Если они пойдут в восстановление того состояния, которое было у нас до широкомасштабного вторжения, на восстановление предприятий металлургических или химических, на то, чтобы наша специализация международная осталась та же, я считаю, что это будет не совсем правильно", — подытожил Чалый.

Репарации России

За время войны Россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб.

По состоянию на июнь 2023 г. общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в 150,5 млрд долларов. А по состоянию на октябрь общие ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляют более 2 трлн грн или 55,6 млрд евро.

В ОП предполагали, что часть репараций может пойти на погашение госдолга Украины.

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