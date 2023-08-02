Наибольшую долю составляют потери жилищного фонда-55,9 млрд долларов.

По состоянию на июнь 2023 г. общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в 150,5 млрд долларов.

Как сообщает Киевская школа экономики (KSE), оценка учитывает также убытки инфраструктуры из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в июне этого года.

"В общем объеме прямых убытков наибольшую долю составляют потери жилищного фонда - $55,9 млрд, учитывая убытки примерно $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов вследствие подрыва ГЭС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилого фонда составляет около 167,2 тыс. зданий:

147,8 тыс. - частные дома;

19,1 тыс. - многоквартирные;

0,35 тыс. - общежития.

Наибольшие разрушения получил жилой фонд Мариуполя, Харькова, Чернигова, Северодонецка, Рубежного, Бахмута, Марьинки, Лисичанска, Попасной, изюма и Волновахи.

Второе место по сумме убытков занимает сфера инфраструктуры - 36,6 млрд долларов. Повреждены транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, железнодорожная инфраструктура, а также авиационная отрасль и портовая отрасль.

Кроме того, потери активов бизнеса оцениваются на уровне 11,4 млрд. долларов.

Также одной из наиболее пострадавших сфер остается образование. Прямые задокументированные убытки от разрушений учебных заведений составляют 9,7 млрд долларов. В результате боевых действий уже повреждено почти 3,4 тысячи учебных заведений. Наибольшие убытки от разрушений и повреждений учебных заведений — в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Запорожской и Киевской областях.

Эксперты также отмечают, что убытки нанесенные инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, составляют 8,8 млрд долларов, из которых 638 млн долларов прямые убытки сферы от подрыва ГЭС. Еще 8,7 млрд долларов составляют прямые потери аграрного сектора в результате войны. А сумма ущерба от разрушений и повреждений учреждений социальной сферы, науки и здравоохранения, культурных сооружений, спортивных объектов и административных зданий составляет около 5,9 млрд долларов.

Убытки Украины в результате войны

Как сообщал УНИАН, по состоянию на декабрь 2022 года общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины вследствие полномасштабного вторжения России, оценивалась в 137,8 млрд долларов.

2 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема пострадала на 11 миллиардов от российских атак, и это еще не финальная цифра.

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