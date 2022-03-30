Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что отвод отдельных подразделений российских оккупационных войск от Киева в сторону Беларуси может быть тактическим ходом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не видит принципиального снижения напряжения в Киевской и Черниговской областях, потому что нет массового характера отвода российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Подоляк сказал во время онлайн-брифинге, отвечая на вопрос относительно заявлений российской стороны о намерении якобы уменьшить военную активность вблизи Киева и Чернигова.

"На мой взгляд, чисто психологически, российская сторона немножко иначе уже смотрит на конфликт, на войну, то есть, она понимает, что последствия будут для нее разрушительными - юридические, экономические, финансовые и репутационные. И понимает, что Украина достаточно конструктивно предложила этот договор о гарантиях безопасности. И чтобы сделать какой-то шаг навстречу нам, я так понимаю, они заверили, что существенно снизят военные действия в Черниговской и Киевской областях", - сказал Подоляк.

"К сожалению, пока мы не видим принципиального снижения. Мы видим, что все продолжается так, как и было, то есть, идут атаки на наши города", - добавил он.

При этом Подоляк заметил, что РФ отводит отдельные подразделения, но это "не имеет характера массовости".

"Мы понимаем, что это может быть тактическая история с точки зрения перегруппировке части войск с направления, которое для них является практически запрещенным, потому что здесь очень мощно наша защита отрабатывает по ним, и они частично хотят перебросить войска, я так понимаю, на более важные для них Донецкий и Луганский направления, прежде всего - под Мариуполь", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, оккупационные войска могут осуществлять перегруппировки, поскольку не имеют достаточных резервов, а члены российской делегации на переговорах с украинской пытаются выдать это как "шаг навстречу".

"Но, все же мы, как Украина, нормальная страна, в отличие от Российской Федерации с точки зрения ценностей и морали, мы будем считать, что Российская Федерация этим своим решением делает шаг навстречу и шаг навстречу к миру, к вообще прекращения огня и отвода войск с территории Украины", - сказал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Генштабе ВСУ проинформировали о продолжении отвода подразделений вооруженных сил РФ с территорий Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время в Генштабе предположили, что отвод войск является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

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