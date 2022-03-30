Украина должна иметь союзников, которые будут стоять рядом, когда стране нужна будет помощь, - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что референдум по договору о международных гарантиях безопасности для Украины может состояться только после вывода из Украины российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга комментируя последний раунд переговоров с Россией.

"Самое важное - то, что мы перешли к прагматике - это ключевое", - отметил Подоляк и добавил, что Украина должна иметь союзников, которые будут стоять рядом, когда стране нужна будет помощь.

Он напомнил, что предлагается заключить юридически зафиксированный договор о безопасности гарантии для Украины, где будут указаны страны-гаранты, которые возьмут на себя международные юридические обязательства.

"Если мы подпишем международный многосторонний договор о гарантиях безопасности, то Украина в конце концов будет иметь не только свою армию, которая очень мощно сегодня воюет, а еще будет иметь дополнительный безопасный контур за счет стран-союзников, которые будут стоять рядом. А это все страны, которым мы предлагаем быть гарантами, - все страны имеют мощные армии, в том числе с ядерным компонентом", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что имеет "достаточно оптимистичные" впечатления относительно стамбульского раунда переговоров.

Он также отметил, что если на первых раундах переговоров позиция России была ультимативная, потому что они считали, что у них мощная армия, то сегодня "мы имеем очень четкую конкретную конструкцию, которую нам, переговорной группе, выстроила армия Украины".

"Мы себя чувствуем комфортно. И все ультимативные требования Российской Федерации мы тихонько уже в сторону отложили. Это сама Россия уже сделала, потому что понимает, что с Украиной немного иначе надо общаться", - отметил представитель ОП.

Он подчеркнул, что все, что касается суверенитета и территориальной целостности Украины, является неприкосновенным.

Подоляк также напомнил, что вопрос о безопасности этого договора должен быть вынесен на референдум. "Процедура будет такая: референдум в Украине, после этого - ратификации парламентов стран-гарантов и украинской Верховной Рады. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение, то есть идет война... Мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. То есть отойдут к границам, по крайней мере к позициям, как говорит президент, на 23 февраля 2022 года", - сказал он.

Представитель ОП напомнил, что согласно Венской конвенции, любой договор, подписанный во время, когда на территории страны находятся иностранные войска, войска оккупанта, не будет считаться действительным.

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