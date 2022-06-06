Российские войска продолжают наращивать противовоздушную оборону на северо-западе временно оккупированного Крыма.
Об этом 6 июня на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"В северо-западной части полуострова в районах населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", – сообщил он.
До этого, украинские военные сообщали, что РФ 12 мая нарастила системы ПВО в западной части Крыма: в районе поселка Черноморского, мыс Тарханкут, развернули зенитно-ракетную батарею ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления.
А 23 мая стало известно, что на северо-западе Крыма российские военные развернули два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.