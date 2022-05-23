В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий.

Российские войска на севере Крыма разворачивают дополнительные зенитные ракетные дивизионы С-400.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - говорится в сводке.

При этом, в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Напомним, по данным Гекнштаба, российские захватчики на Северодонецкому направления понесли потери и отступили, на Бахмутском направлении успеха тоже не имели.

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