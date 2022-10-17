Под ударами оказался Роменский район.

Сегодня Россия снова ударила по Сумской области. Враг бил по объектам инфраструктуры. Уже известно, что в результате вражеской атаки пострадали люди. Точное количество раненых пока что не называют.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - написал он и добавил, что все детали будут позже, после уточнения информации.

Видео дня

"Прилеты" на Сумщине: что известно

Как сообщал УНИАН, рашисты постоянно обстреливают Сумщину. 14 октября РФ атаковала четыре громады. А 15 октября российские оккупанты обстреляли область восемь раз.

Вчера, 16 октября, оккупанты снова обстреляли Сумскую область, без света остались много людей. Была обесточена часть Белопольской громады. Информация о пострадавших уточняется.

Вас также могут заинтересовать новости: