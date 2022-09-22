Рашисты в результате ракетного удара по вокзалу в Харькове уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих товарищей по службе, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - отметил Братчук.
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Количество уничтоженных вагонов-рефрижераторов не уточняется.
Напомним, что в России начали "мобилизовать" мертвых.
Как сообщал УНИАН, россияне из ствольной артиллерии обстреляли жилые кварталы в Никопольском и Криворожском районах.