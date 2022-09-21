Россияне из ствольной артиллерии обстреляли жилые кварталы в Никопольском и Криворожском районах.
Об этом председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.
"Ночь была напряженной в Никопольском и Криворожском районах... Русские ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии. Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", - написал Резниченко.Видео дня
По его информации, в городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, машины, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды сильно повредили и местный хлебокомбинат, детсад, библиотеку и несколько магазинов.
Из-за обстрела начались пожары в квартире и частном дворе, но пламя потушили.
"В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская громада. Люди целы. В Великой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света остались 350 семей. Энергетики уже чинят линии", - сообщил Резниченко.
В других районах, по словам председателя ОВА, было громко от сирен, но обошлось без вражеских атак.
Напомним, ранее сообщалось, как российские захватчики выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Никопольского района.