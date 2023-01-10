Партнеры должны предоставить Украине современную военную технику, подчеркнул он.

Россия собирает силы для очередной эскалации, мир должен остановить российскую агрессию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении. Он отметил, что сегодня состоялся новый этап дипломатического марафона - четыре разговора с европейскими лидерами: президентом Европейского совета, премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии.

"Проинформировал их о ситуации на поле боя – о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что этому надо противопоставить новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. При этом подчеркнул, что сейчас пришло время для "новых мощных решений, для новой мощной поддержки".

Видео дня

"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии, для всех тех, кто ценит свободу. Тем более это важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что все делается для того, чтобы "хозяевам России" стало понятно, что ни одна их эскалация им не поможет. "Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой", - подчеркнул он.

Он поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за понимание, насколько важна неизменность поддержки Украины.

"В этом противостоянии, в котором Россия пытается истощить всех нас – украинцев, европейцев, других партнеров, – должна быть четкость сигналов. Сигналов, что мы пройдем весь путь к поражению российского террора. Мы пройдем вместе и с сохранением стабильности в Украине – финансовой и социальной. И именно поэтому финансовая поддержка была одной из главных тем моего разговора с Шарлем Мишелем, а также оружие и дальнейшая европейская интеграция Украины", - отметил он.

Президент Украины поблагодарил премьер-министра Бельгии за поддержку Украины. "Уже оказанная бельгийская оборонная помощь существенно усилила наше государство, и мы договорились сегодня, что наши команды будут работать над новой поставкой", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил президента Эстонии и премьер-министра Ирландии за поддержку Украины.

Зеленский отметил, что за время его визита в Вашингтон уже провел около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров. "И буквально ощущается каждый день, как решимости мира преодолеть российскую агрессию становится все больше", - сказал президент Украины.

Новое наступление РФ

Как известно, в Министерстве обороны Украины сообщали, что Россия может начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас Кремль рассматривает три варианта наступления.

В ВСУ говорят, что российские власти хотят поддержать динамику боевых действий с помощью новой волны мобилизации.

В украинской разведке сообщали, что весной украинская армия хочет провести серьезное наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: