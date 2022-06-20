По его словам, именно Литва может запустить распад России, как когда-то развалила СССР.

Распад Российской Федерации запустит Литва, как некогда развалила СССР.

Такое мнение высказал российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров в своем Telegram-канале.

В частности, он считает, что Литва станет движущим рычагом в развале России в ответ на прямые угрозы Кремля. Так журналист прокомментировал вызов временно поверенной в делах Литвы в МИД РФ в связи с необходимостью восстановления грузового транзита в Калининградскую область из-за чего у Путина угрожают "защищать свои национальные интересы". На что глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией РФ и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

"Как все странно, точь-в-точь повторяется. Когда-то именно "литовская искра" зажгла фитиль к бомбе, которая и разнесла СССР. Следует отметить, что тогда Литва умудрилась одолеть еще живую и очень мощную империю. Видимо, и Россия развалится тоже, и снова из-за "литовских событий". Все пошло на второй круг", – написал Невзоров.

Напомним, в 90-х годах прошлого века сторонники независимости Литвы победили на парламентских выборах и на первом же заседании, 11 марта 1990 года объявила о выходе республики из состава СССР. В ответ Москва устроила экономическую блокаду страны и военными действиями попыталась подавить движение за независимость в Литве. Это обернулось массовыми столкновениями в Вильнюсе, во время которых погибло пятнадцать человек, а сотни получили ранения. Однако эти действия Кремля лишь ускорили "парад суверенитетов" в других республиках, в том числе в Украине, что и начало развал самого СССР.

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