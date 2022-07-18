По его словам, РФ оказалась прочнее, чем прогнозировали на Западе.

Россия оказалась прочнее, чем прогнозировали западные аналитики.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью "Лучшему радио Израиль".

"Проблемы у путинского режима есть, но пока они не очень видны для рядового гражданина. Распад РФ возможен и даже реалистичен. Но это не будет в ближайшее время, как многим бы хотелось", - сказал он.

Арестович считает, что если "всё будет идти как идёт, то режиму Путина осталось полтора-два года".

"Наиболее реалистичным сценарием является раскол в элитах. Народные бунты маловероятны. Хотя, недовольство центром в регионах растёт. Отсутствие будущего прикончит современную Россию. Ставка на прошлое не может сыграть. Все понимают, что рывок в пропасть, ради невыполнимых планов Кремля, приведёт режим к краху", - заключил Арестович.

Отметим, ранее оппозиционный журналист из РФ Александр Невзоров спрогнозировал, что распад России запустит Литва.

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