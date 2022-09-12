По данным журналиста, диктатор готовится к "новому этапу" в октябре.

Российский диктатор Владимир Путин приказал государственным корпорациям и олигархам создавать частные военные компании для усиления вооруженной агрессии против Украины и "нового этапа" войны.

Об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев в Twitter.

По его данным, Путин хочет начать "новый этап боев" в октябре.

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"Он говорит, что все (провалы РФ в Украине - УНИАН) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с зарплатой"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – написал Грозев.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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