Выплаты за погибших в захватнической войне против Украины кардинально изменили бедные регионы России.

Самые бедные регионы Российской Федерации получили неоспоримую выгоду от войны против Украины. Местное население начало резко накапливать богатство, поэтому даже поток тел не вызвал должной реакции.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в Туве, где уровень бедности в три раза превышает средний по России, банковские вклады выросли на 151% с января 2022 года. Это самый высокий показатель в РФ, свидетельствующий о том, что людям удается откладывать значительные суммы денег. Регион также переживает рекордный строительный бум: в столице региона Кызыле появляются новые многоэтажные жилые комплексы.

При этом жители беднейших регионов стали тратить больше. В Алтайском крае доходы ресторанов и баров в этом году выросли на 56% по сравнению с прошлым годом, в то время как по всей России рост составил 9%.

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"Именно беднейшие районы России получают наибольшую выгоду от войны", - говорит Лаура Соланко, старший советник Института экономики переходного периода Банка Финляндии. "У людей там исторически было очень мало подобных возможностей, поэтому темпы изменений просто поразительны".

Один из самых ярких примеров того, как война изменила жизнь россиян, - жизнь в Бурятии, едва ли не самоом отдаленном регионе РФ. Объявленная в сентябре 2022 года мобилизация вызвала социальные потрясения в Бурятии, которая отправила десятки тысяч мужчин воевать против Украины, из которых по состоянию на октябрь погибло не менее 1719 человек.

"Мы ожидали, что количество тел, возвращающихся домой, в Бурятию, заставит людей начать протестовать против войны", - говорит Александра Гармажапова, политический исследователь из Бурятии. "Но эффект оказался обратным".

Данную ситуацию может объяснить массовое накопление богатства. Так, января 2022 года банковские вклады в Бурятии выросли на 81%. В этом году строительство жилья выросло на 32%, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 2%.

Экономика России - последние новости

Кремлю придется еще больше повысить налоги для населения, чтобы финансировать войну против Украины. В проекте бюджета РФ на 2025 год 6,3% ВВП выделяется на военные нужды оккупантов. Это самый высокий показатель со времен Холодной войны. Кроме того, доля расходов на оборону будет впервые вдвое больше, чем на социальные расходы.

При этом в России за 10 месяцев 2024 года расходы в федеральном бюджете превысили доходы на 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП.

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