Эксперты считают, что крах экономики РФ может произойти, если Трамп воплотит свое обещание обвалить мировые цены на нефть.

К удивлению многих экспертов экономика России выдержала санкционные и военные шоки первых двух лет полномасштабной войны против Украины. Однако быстрое падение стоимости рубля за последние недели свидетельствует о том, что накопленные проблемы приобретают критический характер.

Издание Newsweek опросило ряд экспертов, чтобы выяснить, в чем сейчас самые большие проблемы российской экономики? Вот что они рассказали.

Соучредитель Фонда Бориса Немцова и бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко указывает на высокую инфляцию, как главную экономическую проблему в сегодняшней России. Рост цен, который неуклонно ускоряется все последние месяцы, не только уменьшает реальную покупательную способность доходов населения, но и заставляет государственный сектор сокращать свои капитальные инвестиционные планы.

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Центральный банк России пытается остановить инфляционное ралли, повышая так называемую ключевую ставку, чтобы изменить баланс "спроса-предложения" денег в экономике. Однако, по мнению Алексашенко, метод явно не работает: "Инфляция подогревается политикой "оружия, а не масла", которая не чувствительна к процентной ставке", - подчеркнул он.

Старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова указывает на так называемый перегрев экономики. как основную причину всех бед.

Она объясняет, что государство вкладывает огромные деньги в оборонный сектор экономики, где ощущается дефицит комплектующих и рабочей силы. Приток денег туда влечет за собой высасывание этих дефицитных ресурсов из гражданского сектора.

"Это означает огромное перераспределение ресурсов на деятельность, которая не принесет среднесрочного роста - войну. Как и любой пузырь, он лопнет. Большая вероятность, что он лопнет, когда нефть достигнет $40-50 за баррель", - считает Рибакова.

(Стоит добавить, что Дональд Трамп обещал обвалить цены на нефть после прихода к власти в США).

Профессор российской и восточноевропейской политики в Институте восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина доктор Александр Либман добавляет, что российская экономика страдает от острой нехватки рабочих рук. По его словам, это приводит к тому, что предприятия просто не могут увеличить выпуск продукции, поскольку некого поставить за производственный станок.

"Нехватка рабочей силы, скорее всего, положит конец периоду экономического роста, подтолкнув Россию к стагнации", - говорит он.

Экономика России: последние новости

Как писал УНИАН, ряд аналитиков считают, что Россия не сможет вести войну очень долго, но и ее окончание может стать шоком для российской экономики. Некоторые аналитики считают, что завершение боевых действий представляет экзистенциальные экономические угрозы для режима Путина.

Также мы рассказывали об интересной особенности российской военной экономики. Как ни странно, в экономическом плане бедные регионы РФ выиграли от войны. Поскольку именно из них происходит большинство российских солдат, щедрые государственные выплаты за вступление в армию и за смерть залили эти регионы рекой денег.

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