Новый пакет санкций перекрыл один из последних каналов поступления валюты в Москву.

Рубль упал в среду, 27 ноября, до самого низкого уровня более чем за два года. Сочетание низких цен на нефть, новых санкций против российских предприятий и растущих государственных расходов на войну оказывают все большее давление на экономику страны.

Издание Politico пишет, что Центральный банк отреагировал на это, приостановив покупку валюты до конца этого года. Это ограничит предложение рубля и, соответственно, поддержит курс.

Эта мера поможет сдержать растущую инфляцию, которая вынудила центральный банк повысить ключевую процентную ставку до 21%. Согласно официальным данным, инфляция составляет 8,5%, но реальный уровень инфляции, скорее всего, гораздо выше.

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Все лето рубль находился под постоянным давлением, поскольку цена на нефть падала из-за слабого китайского и европейского спроса и быстро растущего предложения из США, Бразилии и Гайаны. Только на этой неделе цены на нефть марки Brent упали почти на 4% на фоне облегчения ситуации в связи с прекращением огня между Израилем и "Хезболлой".

Это давление усилилось после того, как США ввели новые санкции против "Газпромбанка", которому до этого момента было разрешено обрабатывать платежи за остатки российского газового экспорта в Европу. Новый пакет санкций также затронул 50 российских банков, имеющих международные связи, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

"Введенные санкции оказывают свое негативное влияние, которое россияне ощущают в основном в виде высокой инфляции", - сказал Гжегож Дроздз, рыночный аналитик компании Conotoxia.

Жесткая денежно-кредитная политика центрального банка вызывает все большую критику со стороны ведущих промышленников страны, таких как металлургический барон Олег Дерипаска и Сергей Чемезов, влиятельный глава оборонного конгломерата "Ростех".

"Нам нужны серьезные дискуссии на эту тему", - сказал глава "Северстали" Алексей Мордашов. "Это ситуация, наверное, не имеющая прецедента в современной мировой истории, когда ставка ЦБ в 2,5 раза превышает инфляцию, а она все еще не замедляется".

Падение рубля - последние новости

В среду, 27 ноября, российский рубль обвалился. По состоянию на 17:29 курс составил 113,25 рублей за доллар. При этом Акции российского газового гиганта "Газпром" по состоянию на 27 ноября рухнули до исторического минимума - почти до 1 доллара за акцию.

Паника в России из-за падения рубля распространилась и на продуктовый рынок. Супермаркеты вынуждены в срочно переписывать ценники. Аналитики ожидают, что в ближайшее время цены на импортные продукты в РФ вырастут в среднем на 15-20% при условии, что девальвация рубля остановится. В свою очередь поднимутся цены на местную продукцию не менее чем на 10-15%.

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