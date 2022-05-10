Жданов усомнился, что врагу удастся их реализовать.

Российские военные в Приднестровье ждут подкрепления со стороны моря, без этого они будут способны лишь раскачивать ситуацию в Молдове терактами или "демонстрационными действиями".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

Он уточнил, что в самом широком месте территория Приднестровья составляет 34 км. ВСУ по дальности стрельбы могут покрывать всю территорию Приднестровья:

"Поэтому без подкрепления враг не сможет пробиться или нанести нам военный вред. С политической точки зрения я бы на месте российского Генштаба захватывал Молдову", - сказал эксперт.

По прогнозу Жданова, в случае прорыва в регион подкрепления россиян, логичным сценарием будет политический захват Молдовы, принуждение ее к капитуляции и договор с РФ. Агрессор тогда может требовать право сервитута.

"Есть такое в международном праве определение: когда страна находится в анклаве, сопредельные государства должны предоставить коридор для связи с этой страной. Это сродни ситуации в Азербайджане или с территорией Карабаха, с Арменией. У них двусторонние коридоры. Скорее всего, именно такой вариант РФ планирует провернуть в Украине", - рассказал эксперт.

Он добавил, что агрессору не удастся реализовать свои планы, пока ВСУ удерживают контроль над островом Змеиный. Как известно, там регулярно уничтожается российская техника и личный состав благодаря точечной работе украинских защитников.

Обострение в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Семьи офицеров оперативной группы РФ в Приднестровье готовятся эвакуировать.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.