Украинские военные не позволяют оккупантам укрепить свои позиции на острове в Черном море.

Русские войска продолжают нести большие потери на захваченном ими острове Змеиный. В этот раз под огнем Украины оказался вертолет оккупантов.

Эффектное видео уничтожения техники рашистов опубликовало оперативное командование "Юг".

На отснятых кадрах видно, как снаряд попадает прямо в вертолет – и он вспыхивает в небе.

Вместе с техникой погиб и десант.

Как писал УНИАН, украинские защитники ударили по позициям русских на острове Змеиный. Вследствие атаки ракетой "Нептун", вероятно, был поврежден корабль "Адмирал Макаров".

Пока ни российское, ни украинское командование это не комментирует.

24 февраля российские войска атаковали украинских пограничников на Змеином, временно заняв остров в Черном море.

Именно с моря российские оккупанты обстреливают в настоящее время юг Украины.

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