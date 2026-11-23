По его словам, массовое применение неядерных средств, приводящее к катастрофам, делает возможным упреждающий ядерный удар со стороны РФ.

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев предупредил , что Украина и НАТО пересекли порог, необходимый для того, чтобы Россия могла нанести превентивный ядерный удар, но решение об этом принимается по итогам комплексной оценки. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, решение о применении Россией ядерного оружия не принималось из-за отсутствия прямой необходимости в этом.

"Массовое применение неядерных средств, приводящее к катастрофам, делает возможным упреждающий ядерный удар со стороны РФ. Тайные или скрытые поставки ядерного оружия Западом Киеву вызовут законный превентивный ядерный удар со стороны России. Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана применять ядерное оружие", – считает Медведев.

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Кроме того, он добавил, что Киев и НАТО уже доводили ситуацию до того, что РФ могла бы применить ядерное оружие, но решение об этом принимается по итогам комплексной оценки.

Угрозы Медведева

Как сообщал УНИАН, ранее Медведев заявил, что Россия начнет "полноценную космическую войну" в ответ на попытки заблокировать работу ее системы космической интернет-связи "Рассвет".

В частности, так Медведев отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам ввести санкции против лиц, причастных к созданию "Рассвета". Медведев назвал этот призыв попыткой "уничтожить" систему. Их уничтожение, по словам кремлевского чиновника, приведет к полноценной космической войне, и "низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыплются вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки".

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