На Харьковщине происходит перегруппировка оккупационных войск с целью переброски на другие направления.

Российские захватнические войска отводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Также, на Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

"Совершал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Северском направлении обстановка остается без существенных изменений. "Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. По направлению на Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск", - заявили в Генштабе.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировки войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа по направлению на Славянск", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района боевых действий", - говорится в сообщении.

В то же время, на территории РФ, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры снятие с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. "Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери.

Как писал УНИАН, российский враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности. По словам помощника Путина Владимира Мединского, это не означает прекращения огня.

Накануне Минобороны РФ заявило о завершении "первого этапа" так называемой "спецоперации" в Украине и о сосредоточении ведения боевых действий на востоке.

Financial Times писало, что Путин хочет оккупировать восточные регионы, чтобы проложить себе сухопутный коридор в Крым, а также окружить ВСУ и получить рычаг влияния на украинскую делегацию в переговорном процессе.

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