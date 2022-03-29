Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины.

Член российской делегации в переговорах с Украиной, помощник Путина Владимир Мединский предупредил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Об этом он заявил на брифинге по результатам очередного раунда встречи с представителями Украины в Стамбуле.

Мединский утверждает, что сторонам надо пройти еще долгий путь, чтобы подготовить договор между странами на "взаимовыгодных" условиях.

Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины.

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил Мединский.

Что предшествовало

Сегодня в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Украины и России. Украинская делегация передала свои предложения и видение окончания войны.

Речь идет, в частности, о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран, которые соответствовали бы 5-му статуту НАТО.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления в ЕС, а должны помогать в этом процессе.

Никаких документов сегодня не подписывали, уточнил глава фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия.

Вскоре появилась информация о якобы частичном отводе войск России с киевского и черниговского направлений в сторону Беларуси. Ряд членов НАТО сомневаются в готовности Путина закончить войну мирным путем.

По мнению Британии, переговоры Россия использует для перегруппировки войск, чтобы пойти на второе наступление.

При этом бомбардировки украинских городов продолжается.

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