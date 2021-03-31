Утверждается, что технику перебрасывают в Крым уже несколько дней.

В сети распространяется видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по крымскому мосту.

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Ролик был опубликован в российском канале "Краснодарский край". На кадрах можно видеть, что в Крым везут десятки комплексов САУ (вероятно - "Мста-С" или "Коалиция-СВ" калибра 152 мм), грузовиков и БМП.

Утверждается, что технику перебрасывают уже несколько дней, а конкретно эти кадры были сняты 29 марта.

Переброска техники проходит на фоне обострения ситуации на Донбассе и фактического срыва перемирия.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать безотлагательное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами «нормандской четверки».

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Автор: Дмитрий Захаров