Россия оккупировала 125 тысяч квадратных километров украинской территории.

Россия оккупировала около 20% территории Украины.

Об этом пишет Forbes.

По состоянию на 23 февраля в российской оккупации находилось 43 300 кв. км, или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раза больше. Теперь она равна 125 000 кв. км.

С 2014 года российская армия захватила столько украинских земель, что их общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии. Рекорд по площади захваченной территории пришелся на 2022 год. Временно неподконтрольные территории включают АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и город Севастополь.

В течение войны ВСУ полностью освободили от российских захватчиков Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Вся территория Украины-603 548 кв. км.

Как известно, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

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