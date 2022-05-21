Подоляк предупредил, что в ходе контрнаступления не обойтись без потерь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос - сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", - цитирует Подоляка сайт "Сегодня".

Действия оккупантов советник главы ОП называет примитивными и предсказуемыми.

"Они сначала зашли с апломбом - "мы тут за три дня всех поставим на колени". А сейчас они делают то же, что в 2015 году. Они окопались на определенных территориях, начинают туда завозить своих клоунов из Крыма, с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, из России мигрантов, которые создают картинку по типу - у нас тут хотят присоединиться Запорожская область, Херсонская и так далее", - отметил он.

По словам Подоляка, намерения РФ перевести войну в затяжную фазу крайне невыгодны Украине, потому что ей нужно деблокировать все оккупированные территории, включая Донбасс.

"Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", - рассказал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны. "По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.