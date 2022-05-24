Среди украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях готовы на уступки лишь 18%.

Более 80% украинцев заявили о недопустимости каких-либо территориальных уступок ради достижения мира.

О таких результатах всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" сообщили в киевском Международном институте социологии (КМИС).

"В недавнем опросе мы вообще поставили вопрос о готовности территориальных уступок для достижения мира... Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не является допустимыми. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - говорится в сообщении.

Не определились с ответом в этом вопросе лишь 8% украинцев.

При этом социологи обращают внимание, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас страдает от интенсивных боев, 68% против уступок (готовы на уступки – лишь 19%), а на юге – 83% против уступок (готовы лишь 9%).

"Также важно видеть, что среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок, готовы на уступки – 18%. При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал из территорий, которые были оккупированы, 82% выступают против любых уступок, поддерживают уступки – лишь 5%", - добавили в КМИС.

Как проводился опрос

Опрос проводился в течение 13-18 мая методом телефонного интервью.

Опрошено 2000 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных Крыма и ОРЛДО. А также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

В КМИС напомнили, что в New York Times недавно вышла редакционная статья, где, в частности, можно было увидеть определенный призыв к "территориальным уступкам" со стороны Украины. Комментируя это, в Институте отметили, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения сотрудники КМИС имели ряд бесед с представителями западных СМИ.

"Можем отметить, что часто прослеживалось достаточно глубокое непонимание реалий Украины и украинцев", - отметили в КМИС.