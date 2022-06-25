Предварительно, жертв в результате этого обстрела нет.

Вражеские вертолеты вылетели со стороны РФ и осуществили шесть запусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины Сумской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и осуществили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Предварительно, жертв в результате этого обстрела нет.

Ранее стало известно, что утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

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