Утром 23 мая российские военные ударили по Харькову в районе Павлового Поля.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Снаряд попал возле остановки общественного транспорта. Один человек получил ранения взрывной волной. За сутки в целом по Харькову - 2 раненых", - говорится в сообщении.
Кроме того, вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район. Также оккупанты обстреливали Циркуни: 2 человек получили ранения. В Первомайском - 1 раненный. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи.
Ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район: там загорелись частные дома, магазин и кафе. Никто не пострадал.
В районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.
Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки разрушены.
"Уничтожены дотла практически все жилые многоэтажные здания, их невозможно восстановить, нужно строить новые", - рассказал он.
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