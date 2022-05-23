Кроме того, ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район Харьковской области: там загорелись частные дома, магазин и кафе.

Утром 23 мая российские военные ударили по Харькову в районе Павлового Поля.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Снаряд попал возле остановки общественного транспорта. Один человек получил ранения взрывной волной. За сутки в целом по Харькову - 2 раненых", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район. Также оккупанты обстреливали Циркуни: 2 человек получили ранения. В Первомайском - 1 раненный. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи.

Ночью обстрелам оккупантов подвергся Чугуевский район: там загорелись частные дома, магазин и кафе. Никто не пострадал.

В районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки разрушены.

"Уничтожены дотла практически все жилые многоэтажные здания, их невозможно восстановить, нужно строить новые", - рассказал он.

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