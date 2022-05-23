В рамках рабочей поездки замруководителя Офиса президента посетил Харьковскую область.

В Северной Салтовке в Харькове практически все многоэтажки уничтожены дотла, так же как здания в Бородянке.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в эфире информационного телемарафона.

В рамках рабочей поездки заместитель руководителя Офиса президента вместе с главой Харьковской ОВА и мэром Харькова проехали по районам города Харькова.

"Особенно поразила Северная Салтовка - это микрорайон Харькова, в котором проживало более 300 тысяч населения. Я хочу сказать, что все помнят состояние зданий в Бородянке, так в Салтовке все многоэтажки в таком состоянии. Уничтожены полностью практически все жилые многоэтажные здания, их невозможно восстановить, нужно строить новые", - отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что для нового строительства нужно только понять, когда можно будет начинать.

"Подготовительные работы в Харькове для строительства нового жилья начинаются, но строить этажи для многоэтажек можно будет только тогда, когда военные скажут, что это безопасно делать именно в городе Харькове", - проинформировал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента также отметил, что жителям разрушенных многоэтажек нужно предоставить места для временного проживания.

"Сегодня общались с руководителями вузов, чтобы пока расселить людей в общежитиях и других социальных учреждениях. Другого выбора у нас пока еще нет, потому что ситуация в Харьковской области все еще довольно напряженная", - акцентировал Тимошенко.

Также заместитель руководителя Офиса президента проинформировал о результатах поездки в некоторые деоккупированных сел и городков Харьковской области.

"Сегодня мы были в Малой Рогани и в Ольховке вместе с директором "Укрпошты", потому что там, впервые за несколько месяцев, идут выплаты пенсий. Вместе с пенсиями привозят гуманитарную помощь. Мы приехали посмотреть, пообщаться с местным руководством и жителями, чтобы понять какие есть проблемы. Кроме того, поговорили о восстановлении домов, ведь в Малой Рогани много частных домов уничтожено. Среди них есть такие, которые можно отстроить, там сейчас работает комиссия. Это все надо восстанавливать, потому что люди уже возвращаются", - отметил Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По данным мэра города, в результате войны около 30% всего жилого фонда уничтожено. Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов.

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