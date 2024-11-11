Россияне ночью атаковали не только Николаев, но и Запорожье, сообщается о погибшем и десятках пострадавших.

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, 11 ноября в 01:30 оккупанты нанесли три авиаудара по Запорожью.

В результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Отмечается, что среди травмированных три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет.

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В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Впоследствии председатель Запорожской ОГА Иван Федоров добавил, что количество пострадавших увеличилось до 21 человека.

Атаки России на Украину

Ночью российские оккупационные войска также атаковали Николаев ударными дронами. Сейчас количество погибших возросло до 5 человек. В ГСЧС рассказали, что в результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, а также есть разрушения на четвертом этаже четырехэтажного дома. Загорелись 3-4 этажа, а также произошел пожар в частном доме.

Сейчас по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

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